Bruce Straley, el director del videojuego original, se pronunció sobre su ausencia en los créditos de la serie de The Last of Us

Como lo indican los créditos del videojuego original de The Last of Us, Bruce Straley fue el director del título de 2013 mientras que Neil Druckmann se desempeñó como director creativo. Sin embargo, pese a que Druckmann aparece varias veces en los créditos de la serie de The Last of Us, Straley no es reconocido por su trabajo el juego que inspiró al nuevo programa de HBO.

Por supuesto, Druckmann no solo trabajó en el título original sino que fue parte activa del desarrollo y realización de la serie, por lo que además de ser reconocido como el autor de la historia original del videojuego es acreditado como productor ejecutivo en la introducción del programa. Pero aunque sería entendible que Druckmann ostente varios créditos en el programa, Straley se pronunció sobre su ausencia en los créditos de la serie.

En una declaración a Los Angeles Times, Straley no apuntó ni contra Druckmann ni contra HBO y solo señaló que esto debería ser un precedente para la creación de sindicatos que puedan abogar por los trabajadores de la industria de los videojuegos.

“Es un argumento a favor de la sindicalización que alguien que fue parte de la co-creación de ese mundo y esos personajes no obtenga un crédito o un centavo por el trabajo que puso en él”, dijo Straley. “Tal vez necesitamos sindicatos en la industria de los videojuegos para poder proteger a los creadores”.

HBO y Sony, la compañía tras Naughty Dog, no entregaron comentarios respecto a los dichos de Straley. No obstante, Los Angeles Times destaca que la relación entre Straley, Naughty Dog y Sony “se ha vuelto tensa” desde que el creativo dejó el estudio tras el lanzamiento de Uncharted 4.

De todas maneras la correcta compensación y reconocimiento de las personas involucradas en la creación de una propiedad intelectual que ha sido llevada al cine o la televisión se ha convertido en un tema recurrente en el último tiempo y, por ejemplo, en el ámbito de las producciones de superhéroes hay creadores que han alzado la voz por las injustas o inexistentes compensaciones por el uso de su trabajo. Todo mientras que en el ámbito de los videojuegos las preocupaciones por los derechos de los trabajadores ya sea por temas de crédito o carga laboral tampoco son algo nuevo.