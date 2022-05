Bryce Dallas Howard dirigió un episodio de la tercera temporada de The Mandalorian

Bryce Dallas Howard continuará dirigiendo episodios de las series live-actionde Star Wars y es que, siguiendo su trabajo en las temporadas anteriores de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, The Hollywood Reporter reveló que la actriz y directora comandará un capítulo de la tercera temporada del programa del Mando y Grogu.

The Mandalorian ya filmó su tercera temporada, pero por ahora no está claro qué episodio dirigió la actriz de Jurassic World: Dominion ni tampoco se sabe qué importancia tendrá para la trama ese capítulo.

No obstante, cabe recordar que en The Mandalorian Dallas Howard ya dirigió episodios como “The Heiress " y “Sanctuary” además de “Return of the Mandalorian” en The Book of Boba Fett-

En ese sentido, hay que tener en cuenta que según lo que se anunció esta semana en la Star Wars Celebration, la tercera temporada de The Mandalorian volverá a contar con Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze y abordará las repercusiones que Din Djarin deberá enfrenar por sacarse su casco.

Si bien la información de The Hollywood Reporter no entregó más detalles sobre el regreso The Mandalorian, su informe también confirmó que Dave Filoni dirigirá varios episodios de la serie de Ahsoka que ya había reclutado a Peter Ramsey (Spider-Man: Into The Spider-Verse) para comandar al menos uno de sus capítulos.

Mientras la tercera temporada de The Mandalorian llegará en febrero de 2023, Ahsoka se estrenará en otro punto del próximo año.