Bucky establece que leyó El Señor de los Anillos en un nuevo clip de The Falcon and The Winter Soldier

La próxima semana finalmente se concretará el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie de Marvel Studios que retomará las historias de Bucky Barnes y Sam Wilson.

Pero aunque todo apunta a que ambos personajes tendrán un enemigo en común, sus apariciones anteriores en el MCU han establecido que Sam y Bucky no se llevan muy bien por lo que a lo largo de esta historia el dúo también tendrá que lidiar con su propia dinámica.

En ese sentido, para anticipar cómo será el trabajo entre Falcon y Winter Soldier, Marvel Studios dio a conocer dos nuevos clips enfocados en escenas de The Falcon and The Winter Soldier.

El primer clip muestra una secuencia que ya había sido anticipada por un tráiler anterior, sin embargo, aquí se puede ver que los héroes titulares no solo están hablando de Doctor Strange sino que también discuten sobre la confianza entre ellos, las amenazas que han enfrentando durante los últimos años e incluso Bucky recalca que leyó El Señor de los Anillos.

Todo mientras en el segundo adelanto Barnes no está de acuerdo con que Sam lo llame “Buck”.

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.