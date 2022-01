Cada dimensión tendrá un estilo artístico diferente en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Uno de los principales puntos de los cómics es que sin importar la editorial, el personaje o tipo de título que estemos leyendo, el arte en las distintas viñetas puede elevar o destrozar lo que sea que quiera proponer el guión. De hecho, en el algunos de los mejores cómics, el arte es todo un sustento y vehículo de la historia.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que Spider-Man: Across the Spider-Verse quiera llevar al cine la premisa de la variedad artística que es tan posible apreciar en los cómics.

Después de todo, durante una reciente entrevista con Collider, el guionista y productor Christopher Miller confirmó que la secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse apostará por caracterizar las diferentes dimensiones como si estas estuviesen dibujadas por distintos artistas.

“(Spider-Man: Across the Spider-Verse) es, como dijo Phil (Lord), una secuela muy ambiciosa, porque no queríamos simplemente hacer lo mismo otra vez”, reveló Miller. “Entonces, la idea de que iríamos a diferentes dimensiones realmente abrió una oportunidad artística para que cada mundo tenga su propio estilo artístico, y poder presionar a la gente de ImageWorks para que la desarrolle una manera de que cada dimensión se sienta como que fue dibujada por la mano de un artista diferente. Ver el desarrollo de esas cosas es impresionante, y realmente, es la razón por la que seguimos haciéndolo, porque es muy difícil hacerlo bien”.

Parte de esa propuesta ya se dejó ver en el primer adelanto de Spider-Man: Across the Spider-Verse donde Miles Morales se encontró con Miguel O’Hara/ Spider-Man 2099. Pero claro, eso sería solo la punta del iceberg de lo que quiere ofrecer esta nueva película.

Spider-Man: Across the Spider-Verse -Parte 1 se estrenará en octubre.