Call of Duty anunció a Ricochet Anti-Cheat, un nuevo sistema para combatir a los tramposos en Warzone y Vanguard

La presencia de tramposos siempre es una experiencia frustrante en los videojuegos online, por lo que los desarrolladores siguen tomando medidas para evitar que ese tipo de prácticas arruinen las partidas de los jugadores.

En ese sentido, durante esta semana Call of Duty anunció a “Ricochet Anti-Cheat”, un nuevo sistema que se implementará para combatir a los tramposos en Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard.

“Ricochet Anti-Cheat” se presentará como un “robusto sistema anti-trampas” que mediante un “enfoque multifacético” pretende utilizar nuevas herramientas en el servidor de esos juegos para monitorear e identificar las trampas, mejorando así los procesos de eliminación de tramposos y las actualizaciones para hacer frente a esas prácticas.

Este sistema además será complementado por un controlador de nivel de kernel que llegará a la versión de Warzone para PC a fines de este año y también promete beneficiar a los jugadores de consola que estén en crossplay con un jugador de PC.

“El controlador de nivel de kernel para PC como parte del sistema anti-trampas Ricochet monitorea el software o las aplicaciones que intentan interactuar con Call of Duty: Warzone. El conductor ayudará al equipo anti-trampas de Ricochet a conocer el comportamiento sospechoso, utilizando esos datos para fortalecer la seguridad general anti-trampas a lo largo del tiempo”, sostiene Activision.

Pero aunque estas medidas buscarán hacer más difícil el trabajo de los tramposos, los desarrolladores recalcan que los jugadores deben seguir advirtiendo sobre esas malas prácticas para potenciar aún más este sistema.

El sistema “Ricochet Anti-Cheat” estará incluido en Call of Duty: Vanguard (un título que debutará este 5 de noviembre) y llegará junto con la actualización del Pacífico a Call of Duty: Warzone posteriormente durante este año.