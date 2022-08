Cameron Monaghan reconoció que “hay interés” por llevar a Cal Kestis a las producciones live-action de Star Wars

Cal Kestis es un personaje relativamente nuevo en el mundo de Star Wars si consideramos que la franquicia arrancó en 1977 y, aunque Disney descartó al Universo Expandido, muchas de las premisas y personajes que se originaron allí aún siguen rondando entre los fanáticos e incluso podrían retornar con apuestas como The Acolyte.

Pero aunque el joven Jedi que sobrevivió a la Orden 66 no es uno de los personajes más longevos de la saga, poco a poco se ha ganado un espacio entre los fanáticos y existe un creciente interés por seguir sus aventuras.

Así, mientras ya se confirmó que la historia de Kestis continuará con el nuevo videojuego Star Wars Jedi: Survivor, ahora Cameron Monaghan se refirió al potencial salto de su personaje desde el terreno de los videojuegos a las producciones live-action de la saga espacial.

Durante una entrevista con ScreenRant, Monaghan fue consultado directamente sobre una posible aparición live-action de Cal Kestis.

“Bueno, por supuesto que hay interés. Eso es todo lo que puedo decir”, respondió el actor entre risas.

Por ahora no hay nada confirmado respecto al futuro de Cal Kestis en las series o películas de Star Wars, pero la actualización de su intérprete no deja de ser promisoria considerando que en The Book of Boba Fett ya apareció un guiño a Jedi: Fallen Order e incluso Disney ha potenciado al Jedi interpretado por Monaghan añadiendo su lightsaber a la colección que se puede comprar en Galaxy’s Edge.