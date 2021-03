Capcom advierte de invitaciones falsas para un early access de Resident Evil Village

La anticipación por el nuevo Resident Evil Village está siendo aprovechada por algunos para un intento de engaño, según dicen desde Capcom ya que, al parecer, estarían circulando invitaciones falsas por mail para participar de un acceso anticipado del juego.

Según un mail de Capcom que recogen desde IGN, una cuenta de mail con el arroba de Capcom ha estado enviando las supuestas invitaciones. De acuerdo a la compañía, “estos mensajes NO son de Capcom y parecen ser un intento de phishing de una tercera parte no autorizada. Si han recibido estos mensajes NO descarguen ningún archivo ni contesten, y borren el mensaje inmediatamente”.

La compañía ya fue victima de un ataque de ransomware en noviembre del año pasado, y algunas partes del nuevo juego también se han filtrado desde entonces, por lo que pareciera que el nuevo intento de estafa podría estar relacionado.

Resident Evil Village está programado para el 7 de mayo y, hasta ahora, no hay planificado ningún acceso anticipado oficial.