Carl Weathers cree que los fanáticos disfrutarán más de la segunda temporada de The Mandalorian

El viernes pasado finalmente se concretó el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian en Estados Unidos y aunque por este lado del mundo aún tendremos que esperar hasta mediados de noviembre para ver legalmente la serie, las expectativas siguen creciendo en torno a las nuevas aventuras del Mando.

Particularmente, durante una entrevista con Breakfast Television Toronto, Carl Weathers comentó que el nuevo ciclo de la serie “entretendrá muchísimo a la gente” y que cree que los fanáticos que disfrutaron de la primera temporada disfrutarán aún más del nuevo ciclo.

“Es muy fácil revelar demasiado. Todo lo que puedo decirte es que si te gustó la temporada 1, sospecho que te gustará aún más la temporada 2”, dijo Weathers (vía Comicbook). “Están sucediendo muchas más cosas (con) algunas maravillosas estrellas invitadas que han entrado y se han convertido en parte de los episodios. Los episodios son cada vez más grandes en términos de alcance, la historia es igual de interesante, si no más”.

La segunda temporada de The Mandalorian retomará la historia del cazarrecompensas titular mientras intenta reunir a la criatura apodada como Baby Yoda con su gente. En ese sentido, Weathers sostiene que el Mando estará “haciendo lo que hace" y The Child “está de regreso y más grande que nunca en términos de presencia, no de tamaño”.

"Todos amamos al bebé “, sentenció Weathers, quien da vida a Green Karga, un personaje que dice que “está de regreso y se divierte haciendo lo que hace: ser engañoso”.

Al igual que el primer ciclo de la serie, la segunda temporada de The Mandalorian contará con distintos directores al mando de sus episodios y en esta oportunidad Weathers será uno de ellos.

“Surgió porque me arrodillé y le rogué a Jon Favreau, ‘Por favor, por favor, por favor, déjeme dirigir un episodio’”, contó Weathers sobre su trabajo como director en la serie. “Y él dijo: ‘Si tenemos una temporada 2, veremos cómo hacerlo’. Y fiel a su palabra, cumplió".

La segunda temporada de The Mandalorian presentará un nuevo episodio el próximo viernes en Estados Unidos y llegará a Latinoamérica el 17 de noviembre junto a Disney Plus.