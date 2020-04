Cary Joji Fukunaga quería que No Time to Die se desarrollara en la cabeza de James Bond

Pese a que todavía no sabemos cómo será No Time to Die, el director Cary Joji Fukunaga reveló una idea que fue descartada para la próxima película de James Bond.

Durante una entrevista con la cineasta Miranda July (Me and You and Everyone We Know) para Interview Magazine, el director contó que en algún punto de la producción consideró la idea de que toda la trama de la película número 25 de James Bond se ambientara en la imaginación de 007.

“Tenía la idea de que esta película podría tener lugar dentro de la guarida del villano de la última película”, explicó Fukunaga. “Hay una escena en la que una aguja entra en la cabeza de James Bond, que se supone que lo hace olvidar todo, y luego escapa milagrosamente con una bomba de reloj. Y luego él y Léa (Seydoux, la actriz que interpreta a Madeleine) explotan el lugar y continúan su misión para salvar el día. Pensé: '¿Y si todo desde el final del segundo acto está dentro de su cabeza?”.

Por si no lo recuerdan, la escena de Spectre a la que se refiere Fukunaga muestra a Ernst Stavro Blofeld torturando a Bond y pueden revivirla aquí:

Fukunaga no ahondó en cuánto alcanzó a desarrollar esa idea ni tampoco explicó cómo se habría justificado todo. Sin embargo, pese a que esto ahora quedará en el terreno de las anécdotas, es imposible no imaginar todos los comentarios que habría generado un giro de ese tipo en una película de Bond.

No Time to Die postergó su estreno debido al coronavirus y ahora espera llegar a los cines en noviembre de este año.