Cassandra Peterson será parte de la película de Los Munsters de Rob Zombie

La nueva versión de La Familia Monster o The Munsters original de 1964 está tomando forma, así lo ha manifestado su director Rob Zombie, quien compartió una imagen de Cassandra Peterson como Barbara Carr.

Por si no sabían quién era esta señora, Peterson es bien conocida por su personaje de ”Elvira, la dama de la oscuridad”, a quien interpretó en varios programas de terror estadounidenses. El personaje tuvo su película y salto a la fama en 1988 con “Mistress of the Dark”. Elvira incluso tuvo un videojuego con el mismo nombre del filme lanzado 1990 para las consolas Amiga, Atari ST y Commodore 64, que para sorpresa de todos, tuvo un buen recibimiento.

“Directamente desde el set de LOS MUNSTERS es su primer vistazo a Barbara Carr, la agente de bienes raíces número 1 en todo Mockingbird Heights. Barbara es interpretada por nada menos que CASSANDRA PETERSON. Sí, la Dama de la Oscuridad se ha unido al elenco de LOS MUNSTERS. 🦇 Estén atentos para recibir más noticias emocionantes”, escribió Rob Zombie en Instagram.

En el reparto, también están Jeff Daniel Phillips como Herman Munster, Sheri Moon Zombie como Lily Munster, Daniel Roebuck como el abuelo Munster, Richard Brake como Dr. Henry Augustus Wolfgang, Catherine Schell como Zoya Krupp y Jorge García como Floop, un nuevo personaje creado para esta película.