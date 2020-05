Cate Blanchett negocia para ser Lilith en la adaptación del videojuego Borderlands

De acuerdo a la historia de la saga de Borderlands, Lilith es una de las mujeres más poderosas del universo, siendo una de las seis “Sirenas” de la existencia.

Entre sus habilidades se encuentran la capacidad de volverse invisible para sus enemigos, además de tener mayor velocidad y poder de daño, siendo además una de las fundadoras de los Crimson Raiders, el grupo de aventureros encargados de proteger a la ciudad del Santuario en esta historia marcada por las megacorporaciones, invasiones de mundos alienígenas y disputas por los recursos.

De ahí que Lilith es un rol clave en Borderlands, por lo que no sorprende que para su adaptación busquen a una actriz de calibre. Y según consta en Variety, la elegida será la ganadora del Oscar Cate Blanchett.

La película será dirigida por Eli Roth (Hostal), quien ya trabajó con Blanchett en la película de aventuras The House with a Clock in Its Walls, en una producción amparada por el estudio Lionsgate. Quizás más llamativo, su historia corre por cuenta de Craig Mazin, el realizador tras la serie Chernobyl de HBO.