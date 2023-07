Celeste encabeza los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante la segunda mitad de julio

Desde Microsoft han dado a conocer los juegos que se sumarán a Xbox Game Pass durante la segunda mitad de julio, con un listado que es encabezado por el juego indie Celeste.

En total son nueve los títulos disponibles durante la segunda mitad del mes, y el listado está conformado por:

Techtonica (Game Preview) (Nube, consola y PC): Ya disponible

Toem (Nube, consola y PC): Ya disponible

The Cave (Nube y consola): Ya disponible

Maquette (Consola y PC): 19 de julio

Figment 2: Creed Valley (Nube, consola y PC): 20 de julio

The Wandering Village (Nube, consola y PC): 20 de julio

Serious Sam: Siberian Mayhem (Nube, PC y Xbox Series X|S): 25 de julio

Venba (Consola y PC): 31 de julio

Celeste (Nube, consola y PC): 1 de agosto

Esto no será todo, ya que también dado que Naraka: Bladepoint es ahora un juego gratuito, los suscriptores de Game Pass podrán convertir la Standard Edition en la Deluxe Edition. A la vez, los jugadores de League of Legends referirán al nuevo campeón Naafiri el 20 de julio. Finalmente, el mismo día llegará la colaboración de Monkey Island a Sea of Thieves.

En cuanto a los juegos que se retiran, estos son: