Charles, Oliver y Mabel quieren demostrar su inocencia en el nuevo tráiler para el regreso de Only Murders in the Building

Nuevos personajes, tensiones en el edificio y la misión de los protagonistas para demostrar su inocencia en un crimen son las claves del nuevo avance para la segunda temporada de Only Murders in the Building.

Este martes finalmente se reveló un nuevo tráiler para la elogiada serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez que en su segundo ciclo mostrará como Charles, Oliver y Mabel no solo tratarán de retomar su podcast de crímenes, sino que lo harán en un intento por descifrar quién trató de inculparlos por un crimen que no cometieron.

Pero las cosas no serán sencillas y mientras los vecinos del Arconia sospecharán de los protagonistas, también emergerán nuevos rivales, aliados e incluso amores de la mano de nuevos personajes interpretados por figuras como Amy Schumer, Shirley MacLaine y Cara Delevingne.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para el regreso de Only Murders in the Building aquí:

Only Murders in the Building presentará su segunda temporada desde el 28 de junio y se espera que llegue a Latinoamérica mediante Star+ al igual que el primer ciclo.