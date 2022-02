Charlie Cox confirmó que “habrá algo más” con su versión de Daredevil en el MCU

Desde que Charlie Cox apareció como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home los fanáticos de la versión de Daredevil que encabezó la serie amparada por Netflix se han preguntado cuándo volveremos a ver al actor como el vigilante de Hell’s Kitchen. Pero aunque hasta la fecha ni Marvel Studios ni Cox han querido entregar una respuesta categórica al respecto, en una reciente entrevista el intérprete finalmente confirmó lo que muchos ya sospechaban.

En una conversación con Radio Times, Cox abordó brevemente su futuro como Daredevil y aseguró que “habrá algo más” con el personaje en el MCU.

“Sé algo”, dijo Cox. “No sé mucho, pero sé que habrá algo más”.

Obviamente a estas alturas no existen certezas respecto a cuáles son los planes de Marvel Studios para Daredevil y aunque hay rumores que podrían entregarnos pistas, por ahora simplemente podemos especular sobre la próxima aparición del Diablo de Hell’s Kitchen.

En ese sentido, mientras las circunstancias del inminente regreso de Daredevil siguen siendo misteriosas, probablemente querrán sobrellevar esta situación con una lamentable anécdota de Cox.

Como recordarán, las primeras funciones de Spider-Man: No Way Home estuvieron marcadas por los gritos y la felicidad de los fanáticos ante los cameos de Cox, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sin embargo, mientras los actores que interpretaron a Spider-Man pudieron experimentar eso, al protagonista de Daredevil no le tocó un publico tan efusivo en su función.

“Es gracioso, recibí tantos mensajes de texto y tantas llamadas sobre ese momento en el cine. Mi sobrino me envió una grabación de todos vitoreando. Así que me colé en una sala de cine cerca de donde vivo y literalmente me paré en el pasillo...y, lamentablemente, mi experiencia fue que estaba completamente tranquilo”, contó Cox. “Estaba tan decepcionado: mi esposa estaba conmigo y me estaba grabando, porque sería divertido tener ese momento en el que todos vitoreaban, y luego... ¡una planta rodadora!”.

Ante esa decepcionante experiencia solo nos queda esperar que el actor pueda sentir el aprecio por su versión de Daredevil en su próximo proyecto en la franquicia de Marvel Studios.