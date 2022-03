Charlie Cox cree que no sería necesario que la historia de Daredevil en el MCU continúe desde donde quedó la serie

Charlie Cox es el Matt Murdock del MCU. Eso quedó claro desde que el actor apareció como el personaje durante Spider-Man: No Way Home. Pero mientras Marvel Studios todavía no oficializa sus planes a futuro para Daredevil aún existe un importante grado de especulación respecto a lo que hará el estudio con el personaje y cómo se relacionará esta encarnación del Diablo de Hell’s Kitchen con lo que se plasmó en la serie presentada a través de Netflix.

En ese sentido, mientras la llegada a Disney Plus de Daredevil, The Defenders y las otras producciones de Marvel-Netflix ha generado una nueva ola de teorías, Charlie Cox aprovechó su participación en un evento para señalar que no cree que sea necesario que su futuro como Matt Murdock se posicione como una continuación directa de la serie que protagonizó por tres temporadas.

Particularmente, durante una participación en The Middle East Film and Comic Con 2022, Cox fue consultado respecto a si sus ambiciones para el personaje han cambiado desde lo que quería hacer para una potencial cuarta temporada de Daredevil hasta ahora.

“Aprendí que es mejor no especular en voz alta en público porque eso se convierte en un titular, se establece y comienzas a deformar las expectativas y luego se convierte en una conversación sobre si eso es algo bueno o malo, entonces he aprendido a guardármelo para mí”, respondió el actor. “Creo que es mejor cuando permites que la verdadera fuerza creativa detrás de estos programas descubra lo que creen que es mejor por su cuenta en lugar de poner ideas en sus cabezas. Esa es mi opinión, así que no voy a especular con certeza, con cualquier detalle”.

“Lo único que diría es… no creo que sea… no creo que tenga sentido continuar donde lo dejamos”, añadió. “Creo... de acuerdo con muchas cosas en el MCU en este momento, donde hay este tipo de realidad alternativa, el tipo de cosas que están sucediendo. Ya sabes lo que hicieron en Spider-Man (No Way Home) y (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Así que es un buen momento para tener esto, ya sabes. Han pasado algunos años y ahora no sé si es Daredevil, pero tal vez no lo es del todo... está reinventado. Es ligeramente diferente”.

Cox concluyó relatando que cuando le contó a un amigo sobre su regreso como el vigilante de Hell’s Kitchen bromeó con una referencia a Born Again, aquel famoso cómic de Daredevil, dando a entender que esto es un renacimiento para su versión del personaje. No obstante, antes de que saquen conclusiones, tengan en cuenta que en el mismo panel Cox comentó que solo sabe un poco de los planes para Matt Murdock en el MCU y estaría emocionado por eso.