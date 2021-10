Charlie Cox cree que su eventual regreso como Daredevil sería con una “reinvención del personaje y el programa”

¿Cómo sería el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil? Si los rumores resultan ciertos el actor volvería a interpretar al personaje en el contexto de Spider-Man: No Way Home. Y, si las ambiciones de algunos fanáticos se cumplen, eso solo sería el punto de partida para más de la versión del Hombre sin Miedo que apareció en la serie de Marvel amparada por Netflix.

Pero aunque los rumores sobre un supuesto papel de Cox en Spider-Man: No Way Home han sido bastante persistentes aún no hay nada oficial y al igual que Marvel Studios y Sony el actor sigue jugando al misterio con esa posibilidad.

En ese sentido, en una reciente entrevista con SiriusXM, Cox no confirmó ni desmintió los rumores sobre su posible retorno como Daredevil. No obstante, al abordar un escenario hipotético planteó que cree que cualquier retorno a ese personaje ofrecería algo distinto a lo que se plasmó en la serie que protagonizó por tres temporadas.

Concretamente Cox comparó su situación como Daredevil a lo que sucede en los cómics y básicamente apuntó a que su hipotético regreso como el personaje sería como el inicio de la carrera de un nuevo equipo creativo.

“Lo que sucede en los cómics es que un escritor y un artista se unirán para hacer un cómic, por lo que harán 10 números o 20 números”, dijo Cox. “Y después es como una reimaginación. A veces la historia continúa, a veces comienzan de nuevo o regresan en el tiempo. Hacen cosas diferentes y reinventan a ese personaje”.

“Entonces, si tuviera la oportunidad de regresar como Daredevil, como sea que se vea, imagino que sería una reinvención del personaje y el programa. Si me eligen para hacerlo, habrá algunos elementos que, por supuesto, serán los mismos. O pueden elegir a otra persona y reiniciarlo todo de nuevo”, agregó el actor.

En esa línea Cox fue consultado respecto a qué consejo le daría a su hipotético sucesor como Daredevil y, después de bromear señalando que lo desafiaría a una pelea, comentó que no le daría ningún consejo y le “gustaría que descubriera(el personaje) por su cuenta, de la misma manera que yo tuve la oportunidad de hacerlo. Espero que habitar ese personaje le dé tanto como me dio a mí”.

Pero quizás lo más llamativo es que Cox remarcó que no lamentaría dejar hasta aquí su historia como Daredevil.

“Todavía tenemos tres grandes temporadas de televisión ¡y no las hemos arruinado! Tienes que tener cuidado con lo que deseas”, señaló el actor. “Si vuelve y no es tan bueno o no funciona del todo o ha pasado demasiado tiempo, no se junta de la misma manera. No quieres manchar lo que ya tienes. Si nunca volvemos, tienes estas tres grandes temporadas, y nuestra tercera temporada fue la que recibió las mejores reseñas. Entonces, la trayectoria estaba hacia arriba. Estoy tremendamente orgulloso y agradecido por lo que tenemos”.

Aunque ciertamente hay fanáticos que quieren ver a Cox nuevamente como Daredevil, el punto del actor sin duda parece importante ya que nada garantiza el éxito de su eventual regreso con el personaje. Todo mientras llevar a su versión de Matt Murdock al MCU sin duda podría representar desafíos y dar pie a las mencionadas reinvenciones que evidentemente ponen sobre la mesa un riesgo ante la buena recepción de la serie donde debutó esta versión del vigilante de Hell’s Kitchen.