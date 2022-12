Charlie Cox indicó que Daredevil: Born Again no será una adaptación del cómic homónimo

Como la tercera temporada de la serie de Daredevil emitida por Netflix tomó elementos del clásico cómic Daredevil: Born Again para contar su historia, cuando se anunció que el nuevo programa del Hombre Sin Miedo en el MCU se llamaría Daredevil: Born Again no fueron pocos los fanáticos que quedaron intrigados al respecto y es que aunque todo apunta a que esta nueva apuesta no sería una continuación directa de ese show de 2015, la idea de un nueva adaptación de aquel arco de los cómics como el inicio de una aventura en el Universo de Marvel Studios sería a lo menos curiosa.

Pero con miras al inicio del rodaje de Daredevil: Born Again en 2023 el propio protagonista de la serie aclaró que no hay que especular en base al título de esta nueva producción para Disney Plus.

En una reciente entrevista con iNews el actor detrás de Matt Murdock, Charlie Cox, remarcó que Born Again tendrá un tono distinto a su aparición más reciente como el vigilante de Hell’s Kitchen en la serie de She-Hulk.“La única forma en que cambiaré es si, tonalmente, el espectáculo es muy diferente”, dijo el actor.

Todo antes de tantear que el título del show más bien sería un guiño al público. “No creo que nadie deba leer el nombre en cuanto al tipo de historias que vamos a contar”, dijo Cox.

Recuerden que aunque Marvel Studios ha tomado inspiración de los cómics con el mismo título para sus películas con esa denominación como sucedió Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, la compañía no solo añade sus propios giros sino que también ha presentado apuestas con el mismo nombre que arcos de Marvel Comics pero tramas diferentes como Spider-Man: Homecoming. En ese sentido, que Daredevil: Born Again no sea una adaptación del cómic homónimo no sería inusitado.

Daredevil: Born Again planea estrenarse en 2024 y según Cox tendrá más de Matt Murdock como abogado y un poco menos de violencia que la serie de Netflix.