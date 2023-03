Charlie Cox reapareció como Matt Murdock en nuevas fotos del rodaje de Daredevil: Born Again

Pese a que recientemente se instaló una incertidumbre sobre los plazos de estreno para las próximas series de Marvel Studios, la compañía tras el MCU continúa avanzando con la producción de sus proyectos televisivos y, por cortesía del rodaje que ya está en marcha en Nueva York, finalmente tenemos un vistazo al regreso de Charlie Cox como Matt Murdock para Daredevil: Born Again.

Durante el fin de semana recién pasado la revista People compartió una foto que fue tomada el viernes 17 de marzo en el rodaje de Daredevil: Born Again y muestra a Cox caracterizado como el abogado tras el vigilante titular junto a Nikki M. James, una actriz que se sumará como un nuevo personaje para esta serie enmarcada en el universo de superhéroes de Marvel.

En ese sentido, quizás la principal revelación de estas imagenes es que James dará vida a una persona del mundo laboral de Matt Murdock.

Antes de que surgiera esa imagen también se había compartido un video del rodaje que mostraba a los personajes de Cox y James. Todo además del primer vistazo a Margarita Levieva como otra nueva figura que sería el interés amoroso del vigilante de Hell’s Kitchen.

Daredevil: Born Again será protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil y también contará con Vincent D’Onofrio como Kingpin y Jon Bernthal como The Punisher. El piloto de la serie será dirigido por dirigido por Michael Cuesta (Dexter) y se espera que debute en 2024 mediante Disney Plus.