Charlie Cox se pronunció sobre la relación entre Daredevil: Born Again y la serie anterior del personaje: “Es una temporada 1, no es una temporada 4″

¿Será Daredevil: Born Again una continuación de Daredevil (2015) emitida originalmente por Netflix? Esa es una pregunta que ha rondado desde que se confirmó que Charlie Cox retornaría como el vigilante de Hell’s Kitchen en un nuevo programa enmarcado en el MCU y que también contará con Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin.

Así, aunque a nivel narrativo aún no se entregan respuestas al respecto, en el contexto de la D23 el propio Charlie Cox entregó su opinión sobre ese debate.

Durante una entrevista con el sitio Extra, Cox señaló que todavía no ha leído ninguno de los guiones de Daredevil: Born Again. No obstante, cree que esta producción será una nueva apuesta.

“No sé nada No he visto un guión (...)”, dijo el actor. “Mi sensación es, basada en el título ‘Born Again’, creo que el sentido es que es un nuevo comienzo, va a ser diferente, va a ser totalmente diferente. Va a haber nuevas historias y nuevas ideas”.

Pero no crean que esto son solo impresiones de Cox, porque el actor continuó señalando que el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le habría dicho que esta es una nueva historia.

“Como Kevin (Feige) dijo, es una temporada 1, no es una temporada 4, por lo que es algo completamente nuevo. Que creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de otra manera”, sentenció el actor,

Daredevil: Born Again será desarrollada por Matt Corman y Chris Ord (Cover Affair), tendrá 18 episodios y comenzará su producción el próximo año (posiblemente en mayo) con miras a un estreno en Disney Plus como parte de la “Fase 5 del MCU”. Pero antes de ver al Matt Murdock de Charlie Cox allí, el abogado figurará en She-Hulk: Attorney At Law y Echo. Sin embargo, de acuerdo al intérprete del vigilante de Hell’s Kitchen, el final de la serie de Jennifer Walters no establecerá el escenario para el nuevo show de Daredevil.