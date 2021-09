Charlie Cox sobre el eventual futuro de Daredevil en el MCU: “No quiero arruinar nada para los fanáticos de ninguna manera”

Uno de los rumores más persistentes en torno a Spider-Man: No Way Home guarda relación con una posible aparición de Charlie Cox como Matt Murdock/ Daredevil. Pero aunque ciertamente muchos fanáticos quieren volver a ver al actor como el personaje que plasmó en las series de Marvel y Netflix, el intérprete sigue tratando de desmarcarse de aquellas especulaciones.

Así, siguiendo lo que ha hecho Andrew Garfield con las especulaciones sobre su retorno como Spider-Man, Cox aprovechó una reciente entrevista para asegurar que aún no sabría nada sobre el eventual futuro de su versión de Daredevil en el universo de Marvel Studios.

Concretamente, en el marco de una conversación con Forbes, Cox fue consultado respecto a las constantes preguntas sobre la posible llegada de Daredevil al popular universo de los Vengadores.

“Realmente no me importa, realmente no tiendo a pensar mucho en eso. Solo soy consciente de cuando me preguntan al respecto. No quiero arruinar nada para los fanáticos de ninguna manera‘’, dijo Cox. “Mi respuesta es ningún comentario. No sé qué va a pasar. Realmente no lo sé”.

“Si existía la posibilidad de que eso sucediera en el futuro, no quiero decir algo que pueda poner en peligro esas posibilidades. La gente en lo alto de Marvel, tal vez ve estas cosas o escucha lo que digo o bla, bla, bla...tal vez eso influya”, agregó.

Pero aunque Cox sostiene que no tiene claro qué pasará a futuro con su versión de Matt Murdock, el actor de no dudó en mostrar su aparecio por los fans.

“No lo sé, no tengo ni idea (qué pasará con Daredevil). Me encanta lo apasionados que son los fanáticos y me siento muy, muy conmovido de que muchos de ellos se hayan conectado en línea y hayan hecho oír sus voces sobre su deseo de que regrese y tal vez en el futuro eso podría suceder, y eso sería genial. ¿Quién sabe? Ya veremos”, concluyó.

La serie de Daredevil fue cancelada después de tres temporadas y aunque desde entonces varios fanáticos han clamado por un regreso de personajes como el Matt Murdock de Cox o el Kingpin de Vincent D’Onofrio, por ahora no hay nada oficial al respecto y solo existen rumores sobre los supuestos planes del MCU para ambas figuras.