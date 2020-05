Chris Evans subastará un chat privado con los Vengadores originales por una buena causa

Chris Evans no se quiso quedar atrás de su compañero de Marvel Studios, Chris Pratt, y mientras el actor detrás Star-Lord le ofreció a sus seguidores la oportunidad de ser devorados por un dinosaurio en Jurassic World: Dominion, el intérprete del Capitán América espera recaudar más fondos con una simple videollamada.

Pero no es que Evans crea que hay más gente interesada en hablar con él que en ser devorada por un dinosaurio en la pantalla grande (una competencia que, a nuestro juicio, probablemente igual sería reñida), sino que el actor tiene una propuesta bastante tentadora para los fanáticos del MCU: ser parte de una conversación virtual con él y el resto de los Vengadores originales.

Así es, Evans está ofreciendo la posibilidad de que una afortunado fanático pueda compartir virtualmente por 40 minutos con él, Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Black Widow) y Jeremy Renner (Hawkeye).

De acuerdo al actor, quien se adjudique esta subasta podrá realizarle preguntas a los actores que protagonizaron The Avengers e incluso podrá jugar con ellos.

“Podemos hacer una sesión privada de preguntas y respuestas, puedes preguntarnos cualquier cosa, vamos a derramar los frijoles, luego quizás algunos juegos. Recomendaría Scattergories”, dijo el actor en un video publicado en su nueva cuenta de Instagram que ya cuenta con 1.9 millones de seguidores.

Puedes ver el video compartido por el interprete del Cap aquí:

Esta oferta impulsada por Chris Evans se enmarca en el “All In Challenge”, una iniciativa que tiene como fin recaudar dinero para varias organizaciones benéficas estadounidenses como Meals On Wheels, No Kid Hungry y America’s Food Fund. Todo en el marco de la contingencia provocada por el COVID-19.

Con ese objetivo en la mira, quienes quieran tener la oportunidad de adjudicarse la conversación privada con los actores detrás de los héroes de Marvel Studios tendrán que realizar donaciones desde los $10 dólares para comenzar a participar y podrán tener una reunión de 40 minutos con el elenco.

Y aunque probablemente esta será la oferta más llamativa, no esperen que sea la única ligada al MCU ya que Evans desafió a Sebastian Stan y Anthony Mackie (Winter Soldier y Falcon) para que también se sumen a esta iniciativa.