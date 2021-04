Chris Hemsworth aseguró que tendrá su mejor estado físico en la saga de Thor durante Love and Thunder

Actualmente Chris Hemsworth está en pleno rodaje de Thor: Love and Thunder, su cuarta película en solitario como el dios del trueno de Marvel Studios. Pero aunque los fanáticos están esperando con ansias nuevos detalles sobre la trama y los desafíos próximas andanzas del hijo de Odín, el actor decidió aprovechar una reciente entrevista con The Telegraph para hablar sobre otra arista de esa producción: su caracterización como Thor.

Particularmente Hemsworth habló sobre el trabajo que realiza para conseguir la musculatura que luce como Thor y explicó que en un inusual aspecto positivo de la pandemia, el tiempo que ha pasado en su casa lo ha ayudado a mejorar su entrenamiento.

“Esta es probablemente (la película) donde he estado más fuerte y en forma de todas las Thors”, dijo Hemsworth (vía CBR). “Tener este tiempo en casa significó que exploré diferentes métodos para ver cómo puedo manipular mi cuerpo con la cantidad justa de ejercicios de levantamiento de pesas y musculación”.

Hemsworth ocasionalmente comparte registros de sus entrenamientos en redes sociales. De hecho, el martes pasado precisamente subió un video de ese tipo a Instagram.

No obstante, aunque el entrenamiento del actor parece bastante intenso, en su entrevista con The Telegraph el intérprete de Thor aclaró que ahora no está entrenando en exceso.

“Probablemente estuve sobreentrenado durante años. Las personas que desarrollan músculos a menudo no se dan cuenta de que es un deporte que no debería ser siete días a la semana, dos horas al día”, comentó Hemsworth. “Estaba haciendo eso en las Thors anteriores y me dolía más, tenía menos energía”.

Si bien parece que Hemsworth está satisfecho con su entrenamiento para Thor 4, el actor también planteo que cree que el trabajo que ha realizado con su musculatura es mirado en menos dentro del mundo de la actuación.

“Hay una estética que requiere el papel. El culturismo es visto como vanidad, mientras que si subo un montón de peso poco saludable o me pongo muy delgado para un papel, probablemente me llamarán un actor serio”, dijo Hemsworth. “El entrenamiento a lo largo de 10 años es un trabajo de tiempo completo. Eso y luego un día de filmación de 12 horas, es una verdadera rutina. Aunque es increíblemente gratificante, tienes que verlo como un atleta profesional”.

Thor: Love and Thunder planea estrenarse en 2022.