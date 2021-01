Chris Hemsworth comenzará a trabajar en Thor: Love and Thunder durante esta semana

Originalmente Marvel Studios planeaba presentar a Thor: Love and Thunder durante este 2021, sin embargo, la pandemia cambió los planes del estudio y las próximas aventuras del dios del trueno fueron postergadas hasta 2022.

Pero mientras los fanáticos tendrán que esperar varios meses para ver a la nueva película de Thor, la compañía detrás del MCU ya está avanzando en la realización de la cinta dirigida por Taika Waititi.

Concretamente, durante el martes pasado, Chris Hemsworth anunció a través de Instagram que comenzará a trabajar en la nueva película de Thor durante esta semana.

“¡Genial escaparse unos días a Lord Howe Island antes de comenzar Thor: Love and Thunder esta semana!”, escribió el actor junto a unas envidiables fotos vacacionales con su familia.

Thor: Love and Thunder se filmará en Australia, el país natal de Hemsworth, y previamente se había revelado que Chris Pratt también se estaba preparando para aparecer como Star-Lord en la nueva película.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, Thor: Love and Thunder mostrará a Natalie Portman como Jane Foster/ Thor, y también contará con Tessa Thompson com Valkyrie, Christian Bale como Gorr the God Butcher y Jaimie Alexander como Lady Sif, entre otros.