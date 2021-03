Christopher Lloyd se dedicará a buscar a los DeLoreans utilizados en Volver al Futuro en una nueva serie

El mítico DeLorean DMC-12 que fue utilizado durante las filmaciones de Volver al Futuro actualmente se encuentra en una exhibición permanente en el Petersen Automotive Museum en Los Ángeles, Estados Unidos. Pero aunque aquel vehículo que pueden conocer los fanáticos es el que se empleó principalmente durante el rodaje de la saga, la producción de la icónica trilogía también empleó a otros seis DeLoreans durante su desarrollo.

Dichos autos aparentemente han tenido destinos diferentes y Christopher Lloyd, el actor inmortalizó al querido Doctor Brown, se dedicará a buscarlos en una nueva serie.

De acuerdo a EW, Lloyd protagonizará un nuevo programa llamado Expedition: Back to the Future donde junto a Josh Gates, el presentador de Expedition Unknown, se dedicar a buscar a los otros DeLoreans que fueron utilizados durante Volver al Futuro.

Bajo esa premisa la serie abarcará a ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Houston, Nueva York y Orlando. Todo mientras durante sus cuatro capítulos también contemplará reuniones de Lloyd con Michael J. Fox, Lea Thompson, Donald Fullilove, James Tolkan, Harry Waters Jr y Bob Gale.

Pero aunque esas reuniones y los encuentros con fanáticos y expertos que también promete el programa sin duda serán llamativos, el objetivo de Expedition: Back to the Future no deja de ser lo más importante y es que, de acuerdo a EW, la serie quiere encontrar uno de esos autos/máquinas del tiempo para subastarlo en beneficio de la fundación de Michael J. Fox dedicada a la investigación del Parkinson.

Expedition: Back to the Future se estrenará el 15 de marzo en Discovery+ (un streaming que aún no llega a Latinoamérica) y puedes ver su primer tráiler aquí: