Christopher Lloyd será parte de la tercera temporada de The Mandalorian

Christopher Lloyd sumará otra icónica franquicia a su curriculum y es que según reveló The Hollywood Reporter, el actor participará de la tercera temporada de The Mandalorian, la popular serie de Star Wars emitida por Disney Plus.

Si bien Lloyd es reconocido a nivel mundial por su papel como el Doctor Emmet Brown en la trilogía de Volver al Futuro, a lo largo de su carrera el actor también ha aparecido en producciones como Star Trek III: The Search for Spock, Addams Family Values, Taxi, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Nobody, entre otros.

Por ahora se desconoce qué papel tendrá Lloyd en la tercera temporada de The Mandalorian, sin embargo, The Hollywood Reporter sostiene que su participación en la serie es descrita como la de un actor invitado.

La tercera temporada de The Mandalorian se está filmando en estos momentos en el sector sur de California y aunque no hay una fecha de estreno ni menos una sinopsis oficial para su propuesta, hay varios rumores que sostienen que este ciclo de la serie no solo traería consigo una mejora de combate para Grogu, sino que también podría conectarse con Star Wars: The Last Jedi e incluir el regreso de un personaje en el marco de una trama que se espera que de una forma un otra aborde que ahora Din Djarin ostenta el Darksaber.