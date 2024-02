Christopher Nolan aseguró que Marvel Studios salvó al cine durante la pandemia

Aunque algunos insisten en poner su nombre como un antónimo de Marvel Studios, el director Christopher Nolan aseguró que se debe agradecer a la compañía de The Avengers por “salvar” al cine durante la pandemia de COVID-19.

En conversación con The New York Times, el cineasta nominado al Premio Oscar por su trabajo en Oppenheimer, en las categorías de mejor película, guión adaptado y director, destacó nuevamente la elección de Robert Downey Jr y lo que eso significó para la franquicia que tuvo el primer gran éxito en tiempos de pandemia con Spider-Man: No Way Home.

“La verdad es que creo que Jon Favreau al elegir a Robert como Tony Stark concretó una de las decisiones de reparto más importantes y trascendentales en la historia de Hollywood. Terminó definiendo nuestra industria”, dijo Nolan rescatando una idea que ya ha señalado en el pasado. “Al salir de COVID, dices: ‘Gracias a Dios por las películas de Marvel’. Y es una de esas en las que, en retrospectiva, todo el mundo piensa que era obvio. Pero corrió un riesgo enorme al elegirlo para ese papel”.

“Siempre buscas trabajar con grandes actores, pero también buscas capturarlos en un momento de sus vidas y carreras en el que tienes algo que ofrecerles que no han hecho antes, o no han hecho en mucho tiempo”, agregó Nolan. “Realmente quería ver a esta increíble estrella de cine dejar todo ese bagaje, ese carisma, y perderse en una interpretación dramática de un hombre muy complicado. Siempre quise trabajar con él, de verdad. Una vez que dejé de tenerle miedo”.

Adicionalmente, Nolan valoró lo que generó toda la conversación del “Barbenheimer”, recalcando que el primer fin de semana de estreno junto a Barbie fue “emocionante”, y destacó que los números de recaudación superaron todas sus expectativas.

Previamente, Nolan había recalcado la importancia de una diversidad en la oferta de película, en donde los grandes estrenos sirvan para que sea posible otro tipo de películas. En ese sentido, también dejó en claro que no dejará de hacer películas de gran presupuesto y que siente la responsabilidad de hacerlas.