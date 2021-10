Christopher Nolan cree que la nueva película de Dune es “un trabajo extraordinario”

Sumen a Christopher Nolan a la lista de las personas que quedaron cautivadas con la nueva adaptación de Dune dirigida por Denis Villeneuve.

Recientemente el director de Tenet y el responsable de Blade Runner 2049 participaron de una conversación para el podcast “The Director’s Cut” de The Directors Guild of America y en esa instancia posterior a una función de Dune, Nolan solo tuvo elogios para la película.

Si bien Nolan y Villeneuve hablaron sobre varios aspectos del desarrollo de Dune- pasando desde el interés del director en el libro hasta el diseño del mundo que se ve en la película-, quizás uno de los puntos más llamativos de su conversación tiene que ver con las impresiones del responsable de Interstellar sobre el trabajo de su colega.

Así, antes de hablar sobre Dune, Nolan comentó que le gustó Blade Runner 2049. Todo a raíz de que Villeneuve señaló que uno de los obstáculos para filmar en conjunto ambas partes de Dune fue la recaudación de esa secuela.

“Debo decir, eres tan bueno como tu última película, y creo que Blade Runner (2049) no fue un gran éxito de taquilla, así que creo que estaban un poco fríos ante la idea de invertir en dos películas inmediatamente. Creo que esa es la verdad. Así es como lo entendí “, dijo Villeneuve.

“Creo que fue una táctica de negociación por parte del estudio porque creo que Blade Runner (2049) fue una película muy exitosa y un trabajo increíble”, señaló Nolan antes de remarcar algo que Villeneuve ya había comentado anteriormente y es lo difícil que es filmar dos películas seguidas.

Pero mientras Warner Bros todavía no da una luz verde oficial para el desarrollo de la segunda parte de Dune, Nolan concluyó su conversación con Villeneuve señalando que simplemente le fascinó esta adaptación de la historia de Paul Atreides.

“Creo que esta película va a introducir a una nueva generación de fans a Dune, que no la han visto u leído (esa historia) y tal vez puedan venir a leer el libro ahora”, dijo Nolan. “Creo que es un trabajo extraordinario. Me he dado el lujo de verlo un par de veces. Cada vez que lo veo, descubro cosas nuevas, nuevos detalles, y creo que la forma en que está hecha es absolutamente para la pantalla grande, es un verdadero placer y un verdadero regalo para los fanáticos del cine en todas partes“.