Christopher Nolan dice que Tenet tiene más acción que cualquiera de sus películas anteriores

Todavía no está claro si Tenet logrará mantener su contemplada fecha de estreno para julio próximo, pero el director Christopher Nolan desde ya remarcó que hay un elemento que hará que esta producción destaque al contrastarla con su filmografía.

“La película tiene más acción que cualquiera de las películas que he hecho. Tiene una abundancia excencial de secuencias de acción que John David Washington tuvo que encabezar", explicó Christopher Nolan a la revista Esquire.

Al mismo tiempo, destacando el trabajo del actor, el director explicó que Washington “logró hacer toda una clase de cosas diferentes”, agregó.

Pero John David Washington, quien previamente protagonizó BlacKkKlansman, también reconoció que el esfuerzo físico durante la filmación de Tenet lo llevó a dudar.

“Cuando llevábamos un par de semanas, estaba preocupado, muy preocupado de que no podría terminarla y no quería decírselo a nadie porque yo estaba como: Oh, voy a morir por esto”, remarcó el actor, quien reconoció que el trabajo le recordó su breve paso por la NFL, en donde tenía que exigirse físicamente a diario.

Las declaraciones son parte de la campaña de marketing que estaba agendada para la película desde antes del COVID-19, pero Warner Bros. aún no ha fijado si la película mantendrá la fecha, pese a que gran parte de los cines alrededor del mundo siguen cerrados a menos de dos meses del planeado estreno.