CMON lanzará un juego de mesa de los Amos del Universo

CMON, la compañía de juegos de mesa detrás de títulos como Blood Rage y Bloodborne: the Card Game, se quedó con la licencia para concretar un nuevo juego de He Man y los Amos del Universo.

A través de su sitio web, CMON anunció que llegó a un acuerdo con Mattel para crear y publicar un nuevo juego de mesa llamado Masters of the Universe: The Board Game.

Este nuevo juego será diseñado por Michael Shinall, el Gerente de Diseño y Desarrollo de CMON, y el desarrollador Leo Almeida.

De acuerdo al anuncio, el dúo está “desarrollando un nuevo sistema de juego que aprovechará la configuración icónica y el universo (de la franquicia) y también incorporará a muchos de los personajes queridos de esa ambientación".

Además la compañía promete que "el juego contará con figuras en miniatura muy detalladas de estos personajes, lo que emocionará tanto a los jugadores como a los coleccionistas”.

“Este juego atraerá una generación completamente nueva a Eternia y sus muchos personajes. Los padres podrán transmitir su amor por He-Man a sus hijos, y eso es increíble”, comentó Shinall.

Masters of the Universe: The Board Game todavía no fija una fecha para su debut, pero lanzará un Kickstarter en 2021.