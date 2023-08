Co-creador de la serie de The Last of Us no s cierra a spin-offs

Craig Mazin, el showrunner y co-creador de la adaptación de HBO de The Last of Us, no se cierra a que hayan spin-offs de la historia.

En conversación con The Wrap es que Mazin se refirió a la posibilidad mencionando que el equipo no se ha referido al respecto, ya que todos están centrados en la adaptación del juego.

“No hemos hablado de eso específicamente porque estamos muy concentrados en contar esta narrativa principal. No estoy en contra de la idea de otros programas que puedan inspirarse en estos personajes o este mundo”, mencionó.

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión, ““No sé cuánto más de ‘The Last of Us’ personalmente podría hacer. Quiero decir, estos programas son tan grandes que estoy quemando una de las pocas décadas preciosas que me quedan para contar esta historia. Pero en principio no tengo ningún problema con ello. Y estoy seguro de que Neil también estaría interesado”.

Finalmente, Mazin apuntó que “Si hay algo que tenga sentido, entonces no veo por qué no”, enfatizando que “Mi gran esperanza es que, si hay algo así, se haga con tanto cuidado, respeto y amor como lo que estamos aplicando a esta serie en este momento”.