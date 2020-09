Colin Trevorrow cree que “la gente puede estar subestimando el tamaño y la importancia” de los personajes Jurassic Park en Jurassic World: Dominion

Desde que se confirmó que Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum serían parte de Jurassic World: Dominion, la presencia de los actores de Jurassic Park en la nueva entrega de la saga ha generado especulaciones y expectativas. Después de todo, el trío de actores es parte clave de la franquicia y muchos están intrigados por ver cómo reaccionarán sus personajes al nuevo mundo que tras los eventos de Jurassic World: Fallen Kingdom ahora cuenta con dinosaurios rondando por la Tierra.

En ese sentido, para todos los que temían que el Dr. Alan Grant, el Dr. Ian Malcolm y la Dra. Ellie Sattler solo contaran con cameos en la nueva cinta, ahora el director de la película, Colin Trevorrow, dio a entender que el trío aparentemente sería clave en la trama.

“Esta es la película que he estado esperando hacer desde el principio. Es lo que hemos construido en las dos últimas películas”, señaló Trevorrow (vía Comicbook). “Realmente fue parte de una historia más grande y parte del diseño. Y creo que la gente puede estar subestimando el tamaño y la importancia de los personajes de Laura Dern y Sam Neill y Jeff Goldblum en esta película”.

“Es en gran medida un conjunto, y eso (incluye) la capacidad de tomar a estos queridos personajes de casi 30 años y comprender cómo interactúan entre sí en el contexto de un mundo que nunca antes habíamos visto, y no hemos podido presenciar hasta ahora”, añadió. “Es muy emocionante para mí. Estoy teniendo el momento de mi vida”.

Lo que planeta Trevorrow sobre la importancia de los roles de los personajes de Jurassic Park en Jurassic World: Dominion no es nuevo ya que un par de meses atrás el propio Sam Neill comentó que él y sus compañeros tendrían roles relevantes en la película. No obstante, probablemente no serán pocos los fanáticos considerarán reconfortante que el propio director reafirme aquel punto.

Jurassic World: Dominion planea estrenarse en junio de 2021.