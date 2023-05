Comisión Europea explica sus razones para aprobar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

La Comisión Europea fue uno de los organismos que aprobaron la compra de Actiovision Blizzard por parte de Microsoft, y ahora es que han entregado algunas de las razones que llevaron a que dieran el visto bueno a la adquisición.

Fue la vicepresidenta ejecutiva del organismo, Margrethe Vestager, quien a través de un discurso señaló que “En estos momentos, alguna gente piensa que las agencias deben bloquear o aprobar fusiones. Nada entre medias. Así que si bloqueas eres un organismo ‘duro’. Y si apruebas, bueno, digamos no te perciben de manera tan dura. Esa no es nuestra política. Encajar esto en una decisión binaria es limitativo. Habrá casos en los que los problemas de competencia no pueden ser resueltos realmente por una desinversión, y el mercado no será necesariamente mejor si bloqueamos la fusión”.

Según complementó, la compra no tendrá un impacto en la competencia en el mercado de consolas, detallando que las ventas de Microsoft y Activision no es del todo alta en Europa.

“La cuota de mercado general para Microsoft y Activision era generalmente baja en Europa”, menciona, enfatizando que “Solo cuando estudias segmentos específicos como los ‘juegos de disparos’ obtienes algo por encima del 20 % [de cuota del mercado]. Y para las consolas, Sony vende aproximadamente cuatro veces más PlayStation de las Xbox que vende Microsoft”.

“Encontramos que Microsoft probablemente no se disparará en su propio pie dejando de vender juegos de Call of Duty a la base de jugadores de PlayStation, mucho más amplia”, enfatiza al respecto.

Cabe recordar que mientras la Comisión Europea aprobó el acuerdo, desde Reino Unido estuvieron en desacuerdo con la aprobación de este.