Comparan el tráiler de la serie de The Last of Us con el videojuego

Este lunes se lanzó el tráiler de la adaptación televisiva de The Last of Us ante esto es que no tardaron en llegar las comparaciones con el popular videojuego de Naughty Dog.

Aunque este primer teaser oficial de la serie se extiende por tan sólo un minuto y medio, los fans del juego ya han encontrado múltiples referencias al juego, como escenarios recreados, y pequeños detalles que también fue posible ver en el título.

En este aspecto, es que ElAnalistadeBits, el youtuber especializado en realizar videos comparativos, realizó una comparación entre ambas producciones destacando las similitudes que presentan.

Cabe recordar que aunque la serie será fiel en varios aspectos al juego, este presentará una serie de diferencias en relación al juego original .

The Last of US tiene programado su estreno para 2023.