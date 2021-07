Con un reclamo por el pago de $50 dólares, Nintendo presentó una nueva acción legal contra un sitio de piratería

A comienzos de junio los abogados de Nintendo volvieron a cantar victoria ya que después de una demanda no solo consiguieron cerrar al sitio de piratería conocido como RomUniverse, sino que también se adjudicaron $2.1 millones dólares como compensación.

Pero aunque en ese minuto parecía que esta historia había llegado a su fin, esta semana Nintendo sorprendió con una nueva acción legal contra el responsable de RomUniverse, Matthew Storman.

De acuerdo a Torrent Freak, Nintendo está pidiendo que la Corte competente establezca una orden judicial permanente contra Storman. Todo porque la compañía teme que el sujeto vuelva a poner en marcha a RomUniverse.

En ese sentido, Nintendo no solo sostiene que Storman habría dicho que estaba considerando reabrir el sitio, sino que la compañía también apuntó a que el sujeto no le ha pagado los $50 dólares mensuales que debe cancelar como parte de su indemnización y, según la Casa de Mario, eso sería una prueba de su irresponsabilidad.

“Esta falta de hacer incluso del modesto pago de $50 dólares mensuales, una cantidad que él propuso y acordó, demuestra que Nintendo no tiene un remedio adecuado por ley para la infracción pasada o futura del Demandado y subraya la necesidad de una orden judicial permanente”, dice Nintendo en la demanda recogida por Torrent Freak.

Storman generaba dinero en base a las suscripciones que ofrecía en RomUniverse y comandó su propia defensa ante Nintendo. No obstante, la compañía no estaría tomando en cuenta esas consideraciones y actualmente su foco estaría en conseguir una orden judicial permanente para que el individuo no pueda volver a operar el sitio que ofrecía acceso pirata a sus juegos.