Con un teaser anunciaron que la cuarta temporada de Succession llegará a fines de marzo

Prepárense para más disputas familiares y un pegajoso tema de intrducción porque HBO Max fijó una fecha de estreno para la próxima temporada de Succession.

De la mano de un nuevo teaser tráiler el streaming de Warner Bros Discovery confirmó que la cuarta temporada de Succession se estrenará el próximo 26 de marzo. Tengan en cuenta que con ese movimiento HBO Max podrá mantener su flujo de contenido original siguiendo el final de The Last of Us que está contemplado para mediados de marzo.

En cuanto a la historia de la cuarta temporada, Succession promete seguir mostrándonos las disputas de esta ambiciosa y adinerada familia.

“La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido”, dice la sinopsis.

Pueden ver el avance para el regreso de Succession aquí:

La nueva temporada de Succession tendrá 10 episodios.