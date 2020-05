Conoce a los 10 imperdibles de Netflix en junio

En junio, Netflix presentará una nueva grilla de estrenos que sin lugar a duda estarán encabezado por su nueva película original, 5 sangres, una nueva “joint” del director Spike Lee.

Pese ese drama bélico no es lo único que marcará a los estrenos de la plataforma de streaming, ya que también llegará la temporada final de 13 Reasons Why, una nueva temporada de Queer Eye, películas basadas en cómics, animes, series de misterio y varios documentales que suenan interesantes.

A continuación encontrarán nuestra selección de lo que consideramos como un imperdible de la oferta de Netflix durante junio.

5 sangres

Estreno: 12 de junio

Tras ganar un Oscar por el guión de BlacKkKlansman, Spike Lee vuelve a la carga con una nueva producción que lo llevará al terreno de la Guerra de Vietnam. En esta película, la historia girará en torno a cuatro viejos veteranos afroamericanos que regresan al país asiático décadas después de la guerra. No solo estarán en busca de los restos de su líder, sino que también de un tesoro que ocultaron en su juventud. El tráiler presenta que la historia se desarrollará en dos épocas, con Chadwick Boseman (Black Panther) interpretando a Normal, el líder del escuadrón, y actores como Delroy Lindo (Malcolm X) interpretando a sus compañeros que lograron sobrevivir.

13 Reasons Why: Temporada 4

Estreno: 5 de junio

En junio llegará la hora. Aunque inicialmente parecía que 13 Reasons Why solo tenía cuerda para una temporada, el éxito de la serie logró extenderla por tres tandas de episodios adicionales. En eel caso de este cierre, la historia se llevará a cabo en la antesala de la graduación, presentando cómo Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro. Obviamente con tanta gente enganchada con las temporadas anteriores, esta es uno de los principales estrenos del mes en materia de serie.

Amor de gata

Estreno: 18 de junio

Este es el segundo largometraje de Studio Colorido, conocido originalmente en Japón como Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu. Lo interesante es que su estreno en cines estaba contemplado para el 5 de junio, pero tuvo que cancelarse debido a la pandemia del COVID-19. De ahí que su lanzamiento mundial se concretará a través de Netflix. Según su historia, nos presentará cómo una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota.

Los últimos días del crimen

Estreno: 5 de junio

Édgar Ramírez, Anna Brewster, Michael Pitt y Sharlto Copley son parte de esta adaptación, que toma como base al cómic de Rick Remender (Deadly Class, LOW, Uncanny Avengers) y Greg Tocchini (LOW, Thor: Son of Asgard) para presentar cómo un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último atraco histórico antes de que el Gobierno envíe una señal que ponga fin al comportamiento criminal. Cargada a la acción, la película es dirigida por Olivier Megaton, quien previamente trabajó en propuestas de acción como Taken 2, Taken 3 y el Transportador 3.

Queer Eye: Temporada 5

Estreno: 5 de junio.

Los que siguen a este revival de la popular serie, tienen claro a lo que van. Y en esta ocasión, “los Fab 5 viajan a Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos”. El resto serán makeovers e historias de la condición humana.

Perdida

Estreno: 5 de junio

En su descripción de sinopsis, Netflix solo adelanta que se trata de “una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña”. Pero esta es una elogiada serie española que fue estrenada durante el primer trimestre de este año por Antena 3 y que llegará al mercado internacional a través de la plataforma de streaming. Su historia se lleva a cabo en España y Latinoamérica, con un padre que hace absolutamente todo para dar con la verdad, mientras que su elenco internacional incluye a Ana María Orozco (Yo soy Betty, la fea).

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

Estreno: 26 de junio

Con Will Ferrell y Rachel McAdams a la cabeza de su elenco, esta película dirigida por David Dobkin (Wedding Crashers) es una comedia que presentará cómo dos cantantes pueblerinos aprovechan la oportunidad de cumplir su sueño: participar en la mayor competencia de canto del mundo. Sí, la Eurovisión en cuestión. Pierce Brosnan, Dan Stevens y Demi Lovato también forman parte del elenco, en esta película cuyo guión también fue co-escrito por Ferrell.

Atleta A

Estreno: 24 de junio

A futuro, Netflix tiene contemplado estrenar varias docuseries centradas en polémicos casos contemporáneos de Estados Unidos. Uno de ellos es Atleta A, un trabajo que sigue la pista de los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, quien fue el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Con las declaraciones de gimnastas como Maggie Nichols, quien fue la misteriosa Atleta A que ayudó a sacar a la luz el caso, la serie es dirgida por Bonni Cohen y Jon Shenk, la dupla tras el documental A Inconvenient Sequel.

Brand New Animal

Estreno: 30/6/2020)

Studio Trigger, responsables de producciones como “Little Witch Academia” y “Kill la Kill”, son los responsables de esta serie original que n os presenta a la “Ciudad Animal”, un lugar especial en el que una humana-mapache busca ayuda y respuestas, mientras recibe la ayuda de un humano-lobo. La serie ya fue estrenada en Japón en abril.

Bosque adentro

Estreno: 12 de junio

Tomando como base a la novela de Harlan Coben, cuyo trabajos trabajos están siendo el foco de múltiples proyectos en el servicio de streaming, esta serie original de Netflix producida en Polonia se centrará en un abogado de Varsovia que recupera la esperanza cuando encuentra un cuerpo que podría resolver la desaparición de su hermana. El trabajo de Corben ya ha estado las series criminales Safe y The Stranger, también basada en una novela.

BONUS TRACK:

Genios del abecé

Esto solo iba a ser una selección de 10 títulos, pero inevitablemente este documental captó mi atención solo por su sinopsis. Con un estreno programado para el 3 de junio, nos narrarán "el recorrido de cuatro competidores del concurso nacional de deletreo, un certamen liderado por jóvenes indio-estadounidenses desde 1999″.

Además durante junio: