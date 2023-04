Conoce las eras de la saga de Star Wars que definirán a sus series y películas

Como parte del evento Star Wars Celebration, la directiva de Lucasfilm presentó una línea de tiempo que define al pasado y futuro de la saga creada por George Lucas.

A grandes rasgos, la historia galáctica ahora se dividirá oficialmente en nueve períodos, explorando desde el origen de los jedis en el pasado remoto hasta el futuro desconocido una vez que Rey Skywalker comienza a refundar a la orden jedi.

´La siguiente es la lista de eras que marcarán a Star Wars.

Dawn of the Jedi (El amanecer de los Jedi)

En este período de tiempo estará situada la nueva película anunciada que dirigirá James Mangold.

The Old Republic (La Antigua República)

The High Republic (La Alta República)

Es el período en el que se desarrollará la serie “The Acolyte”

Fall of the Jedi (La Caída de los Jedi)

El período visto en la trilogía de precuelas, desde La Amenaza Fantasma hasta la Venganza del Sith, incluyendo la serie Star Wars: Clone Wars.

Reign of the Empire (El Reinado del Imperio)

Obviamente involucra a la serie Andor, la que inevitablemente da pie a la siguiente era más clásica que comienza a partir de los sucesos de Rogue One.

Age of Rebellion (La era de la Rebelión)

Todo lo abordado por la trilogía clásica, desde Una Nueva Esperanza hasta El Regreso del Jedi.

The New Republic (LA Nueva República)

Es el período de tiempo de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y todo lo que sucede antes del Episodio 7.

Rise of the First Order (El surgimiento de la Primera Orden)

La trilogía de secuelas, desde El Despertar de la Fuerza hasta el Ascenso de Skywalker

New Jedi Order (La nueva Orden Jedi)

Es un futuro que recién comenzará a ser explorado con la nueva película de Sharmeen Obaid Chinoy (“Mrs. Marvel”) que se enfocará en Rey Skywalker 15 años después de la victoria sobre la Primera Orden.