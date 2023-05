Conoce los juegos más vendidos de Nintendo Switch

Desde Nintendo han dado a conocer un nuevo informe de su año fiscal, ocasión en que han dado a conocer los juegos más vendidos que ha tenido la Nintendo Switch desde su lanzamiento de 2017.

Según dieron a conocer el listado sigue siendo liderado por Mario Kart 8 Deluxe, con Animal Crossing: New Horizons en el segundo puesto y Super Mash Bros. Ultimate en el tercero. Por su parte, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que recibirá esta semana su secuela, se encuentra en el cuarto puesto.

Es así como los 10 más vendidos son:

Mario Kart 8 Deluxe – 53,79 millones Animal Crossing: New Horizons – 42,21 millones Super Smash Bros Ultimate – 31,09 millones The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29,81 millones Pokémon Espada y Escudo – 25,82 millones Super Mario Odyssey – 25,76 millones Pokémon Escarlata y Púrpura – 22,10 millones Super Mario Party – 19,14 millones New Super Mario Bros. U Deluxe – 15,41 millones Ring Fit Adventure – 15,38 millones

En la ocasión, también han dado a conocer los juegos másm vendidos durante el último trimestre (enero al 31 de marzo de 2023):