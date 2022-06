Conozcan a Fort Solis, el nuevo juego de terror espacial desarrollado por Fallen Leaf

The Callisto Protocol, Aliens: Dark Descent y el remake de Dead Space no serán los únicos títulos de terror espacial que se presentarán en el corto plazo y en la versión más reciente del “Summer Game Fest” se anunció a Fort Solis.

De acuerdo a su anuncio, Fort Solis fue desarrollado por el estudio Fallen Leaf y se presentará como un título de terror espacial que en su versión en inglés contará con las voces de Troy Baker (The Last of Us) y Roger Clark (Red Dead Redemption 2).

Como anticipa el tráiler de presentación del juego, la historia de Fort Solis ocurrirá en Marte mientras las cosas comienzan a marchar mal para un grupo de colonos espaciales.

Fort Solis fue desarrollado con Unreal Engine 5 y puedes ver su tráiler de presentación aquí:

Fort Solis aún no tiene una fecha de lanzamiento.