Conozcan a los kimonos inspirados en distintos países y que no pudieron aparecer en el inicio de Tokio 2020

Antes de la pandemia existían grandes ambiciones para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Solo recuerden a la presentación que Japón realizó en el cierre de Río 2016.

Pero muchas de esas ideas no lograron concretarse y mientras los fanáticos del anime probablemente lamentarán a las referencias que no pudieron figurar en la famosa cita deportiva, desde la organización Imagine Oneworld probablemente también están sintiendo un poco de decepción por no poder compartir el resultado final de The Kimono Project con todo el mundo.

Resulta que en 2017 Imagine Oneworld dio inicio a una campaña que pretendía concretar distintos kimonos inspirados en todos los países del planeta. Aquellos atuendos serían diseñados en colaboración con la embajada de cada país con el propósito representar aspectos su cultura, historia y paisajes.

La idea original era que estos kimonos aparecieran en la ceremonia de apertura de Tokio 2020, sin embargo, como los planes para aquella cita cambiaron debido a la pandemia, su presentación fue postergada hasta ahora.

Mientras la edición más reciente de los Juegos Olímpicos sigue en marcha, la organización Imagine Oneworld dio a conocer a los 206 kimonos que fueron diseñados como parte de The Kimono Project.

Estos kimonos cuentan con diseños tan variados como las naciones que representan y a continuación pueden ver algunos de los diseños más llamativos recogidos por Sora News.

Chile

Argentina

Perú

México

Brasil

Cuba

Paraguay

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

Croacia

Emiratos Árabes

Singapur

Tailandia

Australia

Kenia

China

Azerbaiyán

Afganistán

India

Kuwait

Etiopía

Italia

Palaos

Rusia

Corea del Sur

Camerún

Si quieren conocer todos los kimonos que fueron diseñados para The Kimono Project, pueden revisar este enlace.