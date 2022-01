Conozcan a The Sparrow Academy con los nuevos pósters para la tercera temporada de The Umbrella Academy

Aunque el streaming todavía no fija una fecha concreta para el regreso de la serie, durante este fin de semana Netflix decidió comenzar el 2022 revelando un nuevo acercamiento al próximo ciclo de The Umbrella Academy.

Lamentablemente este nuevo vistazo al próximo ciclo de la serie no llegó de la mano de un tráiler y solo consiste una nueva tanda de pósters del programa basado en el cómic homónimo.

Pero estos afiches no muestran al grupo que ha sido el foco de las temporadas anteriores de The Umbrella Academy y, siguiendo lo que se estableció en la conclusión del segundo ciclo, presentan a The Sparrow Academy.

Este nuevo equipo amparado por Reginald Hargreeves es bastante diferente a la formación que incluye Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus y Five. De hecho, como podrán ver en los siguientes afiches, no solo cuenta con una versión distinta de Ben, sino que también incluye a un cubo telequinético.

Número 1: Marcus (Justin Cornwell)

Número 2: Ben (Justin H. Min)

Número 3: Fei (Britne Oldford)

Número 4: Alphonso (Jake Epstein)

Número 5: Sloane (Genesis Rodriguez)

Número 6: Jayme (Cazzie David)

Número 7: Christopher, el cubo telequinético flotante.

La tercera temporada de The Umbrella Academy llegará a Netflix en 2022.