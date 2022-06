Cory Barlog pide paciencia mientras se esperan por noticias de God of War Ragnarok

El director de God of War, Cory Barlog, pidió paciencia a los fans mientras se espera por noticias de God of War Ragnarok, juego que llegará este 2022, pero aún no tiene una fecha de lanzamiento exacta.

A través de Twitter fue que Cory Barlog se refirió al respecto mencionando que “Si fuera por mí, compartiría toda la información cuando lo supiera. Pero no depende de mí”, agregando que “por favor sed pacientes”.

Según explicó, las noticias del juego se darán a conocer apenas puedan ser compartidas.

De igual forma, Barlog negó que el juego fuera a ser presentado durante esta jornada.

Un rumor había surgido, señalando que el juego tenía programado anunciar su fecha de estreno este 30 de junio, sin embargo, dada la respuesta de Barlog, esto finalmente no ocurriría.

De igual forma, a pesar de no tener aún una fecha de estreno, aún reitera que el juego llegará este 2022, y no será retrasado hasta 2023.