Craig Mazin explicó por qué la serie de The Last of Us tiene menos momentos de violencia que el videojuego

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la serie de The Last of Us]

Si bien la serie de The Last of Us es quizás una de las adaptaciones que más fidelidad ha mantenido con el material de origen, a lo largo de sus episodios la producción comandada por Craig Mazin también ha cambiado elementos del videojuego original de Naughty Dog.

Así, mientras se han alterado pequeños puntos de la trama como explorar la ciudad de Jackson en lugar de solo la planta de energía o dejar clarísimas las malas intenciones de David, también se ha disminuido la cantidad de encuentros violentos o instancias de pelea que experimentan Ellie y Joel en su travesía.

En ese sentido, haciendo eco de algo que se advirtió antes del inicio de la serie, Mazin explicó por qué la serie tiene menos escenas de combate que el videojuego.

Durante una nueva edición del programa “Creator to Creator” compartido por Sony en YouTube, Mazin señaló que la violencia fue uno de los temas que primero discutió con Neil Druckmann sobre esta adaptación.

“Cuando estás jugando el juego, los NPCs son un puzzle de gameplay divertido de resolver: ‘¿Cómo paso a través y por detrás de ellos?’ Y la violencia es parte del método de eso”, dijo Mazin. “Pero en una serie de televisión, si estuviéramos matando gente constantemente, por qué no hay un elemento de gameplay y solo lo estás viendo, se vuelve un poco aburrido. La violencia deja de ser significativa”.

“Hablamos muchos sobre cómo hacer que la violencia fuera significativa y una de las cosas en las que pensamos tempranamente fue en que Joel tiene esta capacidad de violencia en él, que quizás siempre estuvo allí pero fue desatada por la apocalipsis. Y, cuando comete este primer acto de violencia enfrente de su hija, ella queda en shock, aterrorizada y en lágrimas. Entonces él comete este terrible acto de violencia enfrente de Ellie y ella no queda en shock, ella se activa. Hay algo en esas dos personas (Joel y Ellie) que comparten esto”, añadió.

Es decir, aunque la violencia era un gran gancho del juego, en la serie se disminuyó porque básicamente podía aburrir al público y se optó por dejar escenas de ese tipo para profundizar en la dinámica entre Ellie y Joel.

Pero claro eso no significa que la serie no tenga momentos violentos y, aparte de lo que vimos en el episodio 8, el final de temporada de esta semana promete una buena dosis al respecto.

The Last of Us emitirá el final de su primera temporada este domingo 12 de febrero.