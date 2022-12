Craig Mazin sobre la serie de The Last of Us: “Adaptaciones previas de videojuegos han sufrido porque intentan replicar el gameplay, nosotros no lo hacemos”

Como uno de los estrenos más esperados del próximo año, la serie basada en el popular videojuego The Last of Us despierta un gran interés no solo en aquellos que tomaron el control de su aventura de acción post-apocalíptica, sino que también por parte del público general que ha seguido la fase promocional de un show televisivo de alto calibre.

De ahí que de cara a su estreno en HBO, fijado para el próximo 15 de enero, el elenco y el equipo realizador de la serie participaron de una conferencia de prensa para abordar no solo el desafío, sino que también la propia experiencia de concretar una adaptación de una obra tan popular como The Last of Us.

Neil Druckmann, director del videojuego, además de co-creador y guionista de la serie, abordó en ese sentido el desafío de trasladar algo que tuvo tanto éxito y marcó tanta influencia en los videojuegos, en un escenario en donde las adaptaciones de este tipo no siempre son bien recibidas.

“Algunas veces me hacen preguntas como: ¿Para qué adaptarías esta cosa? El juego era tan bueno, conecta a tanta gente.... ¿Para qué seguir este camino? ¡Todo lo que puedes hacer es perder”, rememoró. “Yo lo veo de una manera diferente: algunas personas, como algunas personas que están aquí, no juegan videojuegos, así que no logran experimentar la historia y creo que lo que creamos en el estudio Naughty Dog vale ser trasladado a este otro medio”, explicó el productor.

“En ese sentido, mi mayor deseo es que alguien va a ver esta serie, se emocionará por ella y después diga: Esperen, ¿Eso está basado en un videojuego? ¿Como Pac-Man y esa mierda? Y se den cuenta que hay todo otro medio que es rico en relatos y experiencias. Eso es lo que espero que salga de esto”, agregó Druckmann.

Por su parte, Craig Mazin, reconocido por crear la miniserie Chernobyl, quien es el co-creador y guionista de esta adaptación, explicó que el mayor desafío de este proyecto radica en el hecho de que mucho del videojuego tiene relación con la inmersión y el control del jugador, mientras que la televisión es una experiencia pasiva. “Lo más difícil fue preguntarnos qué parte de la historia eran fácilmente adaptables a un drama y qué parte de la experiencia del gameplay no eran necesariamente adaptables o debían ser transformadas para que fueran una mejor experiencia para ver”, puntualizó Mazin.

“Creo que muchas veces en pasadas adaptaciones de videojuegos han sufrido porque intentan replicar el gameplay, nosotros no lo hacemos. Nosotros nos inspiramos en la historia y los personajes que Neil creó y los llevamos más lejos, decimos más, mostramos más, le damos una experiencia más completa para ver en contraposición a jugar”, complementó el co-creador de la serie.

Al mismo tiempo, Druckmann complementó los dichos de Mazin recalcando que una clave radicó en las primeras conversaciones en dónde se preguntaron cuál iba a ser la filosofía de esta adaptación.

“Nos preguntamos cuáles eran las cosas que eran esenciales de mantener y hablamos mucho de los temas y los mensajes de la historia y sobre quiénes son estos personajes y qué es verdadero de sus relaciones y luego sobre cómo íbamos a ir más allá de eso para adaptar desde un medio que tiene ciertas fortalezas y debilidades a otro medio que tiene fortalezas y debilidades diferentes y que puede despertar una clase diferente de emociones. Algunas veces eso significa mantenerse muy, muy fiel, y otras veces implica desviarse y dar con maneras interesantes que la transforman en, creo, una serie muy irresistible”, planteó Druckmann.

Pedro Pascal, quien interpreta a Joel en la serie, destacó que Craig Mazin estaba un poco temeroso de que el elenco viese mucho del videojuego, y quisieran emularlo en exceso, pero a la larga lo estudiaron “secretamente” para entender algunos aspectos y complementar su propio puzzle interpretativo. “Logramos ponerlo todo de una manera que siento que ninguno de nosotros había podido hacer antes con otros trabajos”, explicó el actor.

Bella Ramsey, quien por su parte interpreta a Ellie, complementó señalando que tuvieron tiempo para ver el videojuego a medida que les pasaban los guiones de cada episodio y eso les ayudó en su labor en la serie. “Filmamos por un año, con muchas condiciones climáticas diferentes, y estoy muy orgullosa de lo que hicimos”, dijo la actriz.

The Last of Us se estrenará el 15 de enero en HBO y la plataforma de streaming HBO Max.