Crazy Rich Asians y A Star Is Born encabezan los estrenos de Amazon Prime Video en noviembre

¿Ya vieron todos los estrenos de Amazon Prime Video de octubre y no pueden esperar a que el streaming sume más producciones a su catálogo? Bueno, prepárense para hacer planes porque la plataforma finalmente dio a conocer el listado de títulos que llegarán a su servicio durante el próximo mes de noviembre.

Así, pese a que esta vez no figuran entregas tan anticipadas como nuevas temporadas de The Boys, los planes del streaming contemplan a populares películas como Crazy Rich Asians y A Star Is Born además de nuevas temporadas de This is Us y Preacher además del estreno de series como Dignidad.

Por lo tanto, sin más preámbulos, a continuación puedes conocer a los estrenos que llegarán a Amazon Prime Video en noviembre:

Series

Preacher (temporada 4) - 4 de noviembre

De Brutas, Nada - 6 de noviembre

De Férias Com O Ex Brasil (temporada 6) - 9 de noviembre

This is Us (temporada 4) - 12 de noviembre

Dignidad - 13 de noviembre

Backdoor (temporada 2) - 19 de noviembre

Shark Tank Colombia- 19 de noviembre

The Pack - 20 de noviembre

Películas

Crazy Rich Asians - 1 de noviembre

Smallfoot - 1 de noviembre

Survive the Night - 3 de noviembre

Mamá al volante - 5 de noviembre

A Star Is Born - 7 de noviembre

Nekrotronic - 12 de noviembre

Alex Rider - 13 de noviembre

Goosebumps 2: Haunted Halloween - 15 de noviembre

The Accused - 19 de noviembre

Under The Silver Lake - 20 de noviembre

Uncle Frank -25 de noviembre

Locas por el cambio - 27 de noviembre