Critican a John Cena por su rol en Wrestlemania: “Ahora está pensando en el cine”

La primera lucha de la más reciente edición de Wrestlemania involucró al Campeón de Estados Unidos, Austin Theory, y una de las estrellas más importantes en la historia de la compañía: John Cena.

Pero pese a que el múltiple campeón en el pasado fue reconocido como alguien prácticamente imbatible, y que en más de una ocasión fue criticado por vencer en sus combates ante estrellas insipientes, tal y como sucedió durante la explosión del grupo conocido como NXT, en última instancia Cena perdió sin mayor apelación ante Theory.

Pero lo anterior no fue suficiente para algunos. Por ejemplo, el exárbitro y General Manager de Smackdown, Teddy Long, cuestionó la presentación de John Cena en Wrestlemania. En conversación con el programa The Wrestling Time Machine, el también miembro del Salón de la Fama de la WWE, afirmó que Cena era capaz de hacer algo mucho mejor.

“Solo soy de la vieja escuela y siempre creo en hacer negocios y simplemente no creo que Cena haya hecho negocios. No lo sé, pero siento que Cena básicamente pasará el resto de su carrera en Hollywood haciendo películas y esas cosas. No sé. No quiero decir esto, pero no creo que su corazón esté en la lucha libre como solía ser. Ahora está pensando en el cine y esas cosas”, planteó Long.

“Si quieres ir y hacer otra cosa, no hay nada de malo en eso. Avanza en tu carrera, hazlo mejor, estoy a favor de eso hasta el final. Pero, no olvides de dónde vienes. En el pasado, un tipo que estaba en el territorio, si se iba a ir por un buen rato, siempre dejaba fuerte al tipo que quedaba en el territorio. Creo que podría haber tenido una pelea mucho mejor con el chico, porque lo he visto trabajar en el ring antes”, finalizó.

A pesar de las palabras de Teddy Long, la pelea entre Cena y Theory no fue calificada tan duramente entre las luchas de Wrestlemania 39. Por ejemplo, el reportero Dave Meltzer, reconocido por su trabajo de larga data en la publicación conocida como The Wrestling Observer, calificó al combate con un regular 2.25 estrellas, mientras que los dos segmentos de pelea que involucraron a The Miz tuvieron una nota muy inferior.

Al mismo tiempo, consideren que la última pelea ganada por Cena fue en el Greatest Royal Rumble del año 2018 ante Triple H. Posteriormente perdió las peleas ante Bray Wyatt (Wrestlemania 37), Roman Reigns (Summerslam 2021) y el propio Theory, por lo que ha dado su lugar a estrellas actualmente consolidadas.