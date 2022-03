Crunchyroll anuncia la llegada de nuevos anime doblados a la plataforma

En el marco del evento La Mole Fest en México, desde Crunchyroll dieron a conocer nuevos títulos doblados que llegarán a la plataforma, los cuales se sumarán al bloque “Toonami powered by Crunchyroll”.

Según presentaron en la ocasión, Keep Your Hands Off Eizouken! y Laid-Back Camp temporadas 1 y 2 en abril, formarán parte del bloque, y se emitirán con doblajes exclusivos en español latinoamericano, así como portugués brasileño. Luego de su emisión en Toonami es que se agregarán a Crunchyroll.

Por otro lado, anunciaron que regresarán los ‘Jueves de Doblaje’, los cuales eran parte de Funimation Latinoamérica.

Es así, como a partir de abril, algunos de los estrenos que conformarán este bloque son Sword Art Online: Alicization, Sword Art Online: Alicization War of the Underworld, The Duke of Death and His Maid, y The Defective.

De esta forma los estrenos para abril quedan: