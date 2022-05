Crunchyroll anunció que será la casa de la esperada serie de Chainsaw Man

La plataforma Crunchyroll anunció que adquirió los derechos para presentar la esperada adaptación de Chainsaw Man, uno de los mangas más exitosos del último tiempo.

A través de un comunicado, el streaming remarcó que la serie será presentada “simultáneamente desde Japón en versión subtitulada y doblada, en más de 200 países y territorios en todo el mundo”.

“Las versiones dobladas incluirán inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán”, agregaron.

Chainsaw Man está basada en el manga de Tatsuki Fujimoto (Fire Punch; Look Back; Goodbye, Eri), el cual es serializado en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha para presentar la historia de Denji, un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Como su padre lo dejó con una deuda al morir, el joven debe intentar pagar lo que debe haciendo una sola cosa: cazar demonios. Sin embargo, un día sufre una traición y termina muerto, lo que le da como única salida el hacer un pacto con Pochita y revivir como un hombre con corazón de demonio. El Hombre Motosierra en cuestión.

La adaptación es producida por MAPPA, el estudio reconocido por la última temporada de Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, y es dirigida por Ryū Nakayama (Fate/Grand Orden Absolute Demonic Front: Babylonia; The Rising of the Shield Hero).