Crunchyroll confirmó su listado de estrenos SimulDub para esta temporada

Con el inicio de la primavera en Japón, ya comenzó una nueva temporada de novedades en el terreno del anime y desde Crunchyroll no tardaron en confirmar algunos de los títulos que los fanáticos podrán ver en español mediante su plataforma.

A través de un comunicado el streaming de anime confirmó que durante esta temporada lanzará más estrenos que nunca y muchos de ellos estarán disponibles con versiones dobladas al español.

Si bien hay quienes disfrutan viendo anime en su idioma original y con subtítulos, las siguientes producciones estarán disponibles con doblaje al español durante este trimestre en la versión de Crunchyroll para Latinoamérica:

Aharen-san wa Hakarena

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It r=1-sinθ

The Rising of the Shield Hero (Temporada 2)

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody

Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic

Date A Live IV

Dance Danseur

Love After World Domination

SPY x FAMILY

Shikimori’s Not Just a Cutie

Ascendance of a Bookworm (Temporada 3)

A Couple of Cuckoos

The Ancient Magus’ Bride -The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm