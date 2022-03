Damon Lindelof estaría trabajando en una película de Star Wars

Hasta el momento Lucasfilm y Disney no han delimitado sus planes a futuro para Star Wars en materia cinematográfica por lo que mientras ambas compañías siguen potenciando las series de la franquicia para Disney Plus, por ahora solo está claro que el desarrollo de Rogue Squadron está en pausa y que tanto Taika Waititi como Rian Johnson están trabajando en sus propias entregas para la pantalla grande.

Pero parece que eso no sería todo lo que están tramando Lucasfilm y Disney para Star Wars ya que un reciente rumor sostiene que la compañías estarían colaborando con nada más ni nada menos que Damon Lindelof en un nuevo proyecto.

Concretamente, de acuerdo a The Ankler, Damon Lindelof estaría trabajando en una nueva película de Star Wars. Este reporte no detalla si el creador de series como Watchmen y The Leftovers estaría vinculado al proyecto como co-guionista o si esta iniciativa ya contaría con un director. No obstante, al ser consultado al respecto, Lucasfilm no quiso hablar del tema y los representantes de Lindelof optaron por no entregar comentarios, impulsando así estas especulaciones.

En ese sentido, cabe señalar que aunque aún no hay nada oficial, en el pasado Lindelof ya había expresado su interés por Star Wars.

“En algún momento, pero ciertamente no en el futuro inmediato, siento que me encantaría hacer algo en el universo de Star Wars”, dijo Lindelof en 2020 al portal Fandom. “Tal vez dentro de una década, cuando ya no me culpen por arruinarlo. Eso sería divertido.”

Lindelof no solo comandó el desarrollo de la serie de Watchmen de 2019, sino que también trabajó en programas como Lost y The Leftovers, además de escribir el guión para películas como Star Trek: En la oscuridad, Guerra mundial Z y Tomorrowland.